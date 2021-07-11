Vav TV İzle

Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı

Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı geçidinde bulunan Güvercinlik köyünde ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı. Telef olan hayvanlar İl Özel İdaresine ait kepçelerle ağıldan çıkarılıp güvenli bir noktada gömüldü. Koyunların sahibi çok zor duruma düştüğünü ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

AA
11.07.2021 18:28 - Son Güncelleme: 11.07.2021 18:35
Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı

Gümüşhane'de ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı

Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı geçidinde bulunan Güvercinlik köyünde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Güvercin, evinin arkasındaki ağıla girdiğinde koyunlarının kurt saldırısına uğradığını gördü.

Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı

Güvercin'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla yaralı 43 hayvan ağıldan çıkarıldı ve veteriner çağrıldı.

Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı

Telef olduğu belirlenen 103 koyun ise İl Özel İdaresine ait kepçelerle ağıldan çıkarılıp güvenli bir noktada gömüldü.

Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı

Mehmet Güvercin, gazetecilere, hayvancılıkla uğraştığını, kurt saldırısıyla kaybettiği hayvanları borçla aldığını ve henüz sigortasını yaptırmadığını söyledi.