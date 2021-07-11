Ağıla giren genç adam şoku yaşadı! Gümüşhane'de kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı geçidinde bulunan Güvercinlik köyünde ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı. Telef olan hayvanlar İl Özel İdaresine ait kepçelerle ağıldan çıkarılıp güvenli bir noktada gömüldü. Koyunların sahibi çok zor duruma düştüğünü ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.
11.07.2021 18:28
- Son Güncelleme: 11.07.2021 18:35