Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri
Gece uykuya giderken 'Sabaha ölmüş olacağım' dedi ve gerçekten öldü. Bunu sözlerin ardından hayatını kaybeden bir adam gerçekten 500 yıl önceden Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangını öngörebilir mi? Avrupa basınında yer alan bir iddia kafaları karıştırdı. Öte yandan Nostradamus'un kehanetleri yeniden okunuyor. Peki Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Nostradamus'un korkunç kehanetlerinin tamamı.
18.04.2019 13:35
- Son Güncelleme: 18.04.2019 13:46
Fransa'nın sembollerinden biri olan Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangın tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Katedral ile ilgili açıklama yapan uzmanlar katedralin aslına uygun olarak restore edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın, Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangını daha önceden bildiği iddia edilmişti.
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