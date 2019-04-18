Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

Fakat Jessica Adams'ın bu iddialarının tamamen 'saçmalık' olduğunu savunanların sayısı azımsanacak gibi değil. Astrolog buna karşın Nostradamus'un 1666 yılında Londra'da çıkan büyük yangının Nostradamus tarafından öngörüldüğünün ve aynı şeyin Notre-Dame için geçerli olabileceğini savunuyor.