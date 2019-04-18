GaleriYaşam

Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

Gece uykuya giderken 'Sabaha ölmüş olacağım' dedi ve gerçekten öldü. Bunu sözlerin ardından hayatını kaybeden bir adam gerçekten 500 yıl önceden Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangını öngörebilir mi? Avrupa basınında yer alan bir iddia kafaları karıştırdı. Öte yandan Nostradamus'un kehanetleri yeniden okunuyor. Peki Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Nostradamus'un korkunç kehanetlerinin tamamı.

18.04.2019 13:35 - Son Güncelleme: 18.04.2019 13:46
Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

Fransa'nın sembollerinden biri olan Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangın tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Katedral ile ilgili açıklama yapan uzmanlar katedralin aslına uygun olarak restore edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın, Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangını daha önceden bildiği iddia edilmişti.

Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

Bir din evinde çıkacak yangını Baba Vanga bildi bilmesine ama kendinden çok çok önce, birileri Notre-Dame Katedrali'nin yanacağını öngördüyse?

Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

TAM 500 YIL ÖNCESİNDEN HABER Mİ VERDİ?

İngiliz Daily Express adlı gazetede yer alan haberde Fransız kahin Nostradamus'un 500 yıl önce Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangını öngördüğü iddia edildi.

Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

İddianın sahibi ise Jessica Adams isimli bir İngiliz astrolog. Nostradamus'un, Notre-Dame Katedrali'nin astrolojik haritasını çıkardığını ve yangını öngördüğünü iddia ediyor.

Notre Dame yangınını 500 yıl önce bildi! Ünlü kahin Nostradamus'un 2019 kehanetleri

Fakat Jessica Adams'ın bu iddialarının tamamen 'saçmalık' olduğunu savunanların sayısı azımsanacak gibi değil. Astrolog buna karşın Nostradamus'un 1666 yılında Londra'da çıkan büyük yangının Nostradamus tarafından öngörüldüğünün ve aynı şeyin Notre-Dame için geçerli olabileceğini savunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101 18 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu satışta! 4K Smart TV dikkat çekiyor
A101 18 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu satışta! 4K Smart TV dikkat çekiyor