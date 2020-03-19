Nostradamus kitabında corona virüse (koronavirüs) tam 465 yıl önce işaret etmiş! 'Ve ikizler yılında, gece yaratıkları...'
Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame, Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog... 1503-1566 yılları arasında yaşayan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, kitaplarında düşüncelerini direk yazmak yerine semboller kullanmayı tercih ediyor. Yazdıklarını herkesin değil sadece geleceği öngörenlerin anlamasını isteyen Nostradamus'un yazılarını açıklamak oldukça zor. Nostradamus, Les Propheties isimli kitabında geçen corona virüs kehaneti ortaya çıktı! Nostradamus corona virüsü önceden bilmiş miydi? İşte Nostradamus'un kitabında geçen o yazı...
19.03.2020 22:33
- Son Güncelleme: 19.03.2020 23:11
465 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, yıllar geçmesine denk gelen tarihsel olaylar sayesinde alayları galip geldi.
İkiz Kuleler kentini, Hitler'in gelişini ve II. Dünya Savaşı'nın gelişmesini , Başkan John Fitzgerald Kennedy'nin suikastını ve hatta katedralin son ateşini üreten ABD'deki terör saldırısı Notre-Dame, Fransızların birçok tahmininden bazıları olmuştur.
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