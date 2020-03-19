Nostradamus kitabında corona virüse (koronavirüs) tam 465 yıl önce işaret etmiş! 'Ve ikizler yılında, gece yaratıkları...'

465 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, yıllar geçmesine denk gelen tarihsel olaylar sayesinde alayları galip geldi.

İkiz Kuleler kentini, Hitler'in gelişini ve II. Dünya Savaşı'nın gelişmesini , Başkan John Fitzgerald Kennedy'nin suikastını ve hatta katedralin son ateşini üreten ABD'deki terör saldırısı Notre-Dame, Fransızların birçok tahmininden bazıları olmuştur.