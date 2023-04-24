Nostradamus kehanetleri ama bu kez 'Yapay zeka!' "Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek" Nostradamus'un 7 kehaneti de...
Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastı, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi gibi olayları bilen Nostradamus'un gelecek hakkındaki kehanetleri zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu kez durum biraz farklı. Çünkü kehanetlerin sahibi Nostradamus değil, yapay zeka Nostradamus.
24.04.2023 11:35 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:35
Yapay zeka programı ChatGPT yardımıyla adeta yeniden hayata döndürülen efsanevi kahin Nostradamus ile sohbet gerçekleştirdi. İngiliz bulvar gazetesi Daily Star, Nostradamus ile yapay zekayı bir araya getirerek 2099 yılına kadar tahminlerde bulunuldu.
Nostradamus'un geçmişte yaptığı kehanetleri analiz eden yapay zeka 7 kehanetin detaylarını paylaştı.