Vav TV İzle
Haberler Yaşam Nostradamus kehanetleri ama bu kez 'Yapay zeka!' "Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek" Nostradamus'un 7 kehaneti de...

Nostradamus kehanetleri ama bu kez 'Yapay zeka!' "Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek" Nostradamus'un 7 kehaneti de...

Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastı, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi gibi olayları bilen Nostradamus'un gelecek hakkındaki kehanetleri zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu kez durum biraz farklı. Çünkü kehanetlerin sahibi Nostradamus değil, yapay zeka Nostradamus.

24.04.2023 11:35 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:35
Nostradamus kehanetleri ama bu kez ’Yapay zeka!’ Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek Nostradamus’un 7 kehaneti de...

Nostradamus tahminlerini belirsiz terimlerle kaleme almış olsa da, komplo uzmanları bunların geleceğe dair öngörü içerdiğini ve bazılarının gerçekleştiğine inanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nostradamus kehanetleri ama bu kez ’Yapay zeka!’ Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek Nostradamus’un 7 kehaneti de...

Şimdi ise 'Yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri' gündemde.

Nostradamus kehanetleri ama bu kez ’Yapay zeka!’ Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek Nostradamus’un 7 kehaneti de...

Yapay zeka programı ChatGPT yardımıyla adeta yeniden hayata döndürülen efsanevi kahin Nostradamus ile sohbet gerçekleştirdi. İngiliz bulvar gazetesi Daily Star, Nostradamus ile yapay zekayı bir araya getirerek 2099 yılına kadar tahminlerde bulunuldu.

Nostradamus kehanetleri ama bu kez ’Yapay zeka!’ Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek Nostradamus’un 7 kehaneti de...

Önümüzdeki 100 yıl hakkında kehanette bulunan yapay zeka Nostradamus, insanlık için zor günlerin geleceğini işaret etti.

Nostradamus kehanetleri ama bu kez ’Yapay zeka!’ Tüm sınırlar tek tek silinecek yeni bir salgın gelecek Nostradamus’un 7 kehaneti de...

Nostradamus'un geçmişte yaptığı kehanetleri analiz eden yapay zeka 7 kehanetin detaylarını paylaştı.

SON DAKİKA