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6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm

Türkiye henüz Narin Güran cinayetinin etkisindeyken bir vahşet de İstanbul'dan geldi. İstanbul Şişli'de Mustafa Ören isimli bir kağıt toplayıcısı 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi Feriköy mezarlığında öldürdü. Katil zanlısının kaldığı barakada karşında polisleri görünce ilk sözleri ortaya çıkarken cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlattığı öğrenildi. Öte yandan Şirin'in ailesi hakkında flaş bir detay daha ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 11:08
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm

Şişli'de kaybolduktan 2 gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetinin detayları ortaya çıktı. 31 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesindeki evinden ayrılan küçük Şirin Elmas kayıplara karıştı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm

Küçük kızın kaybolmasının bildirilmesi üzerine, Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma başlattı.

6 yaşındaki Şirini öldüren caninin ilk sözleri ortaya çıktı

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm

Yapılan çalışmalarda Şirin Elmas'ın Savar sokaktan bir kağıt toplayıcısı ile birlikte yürürken görüntüleri elde edildi. İncelenen görüntülerde küçük kızın kağıt toplayıcısıyla yaklaşık 800 metre Feriköy Mezarlığı'na doğru birlikte yürüdükleri görüldü.

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