6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm

Şişli 'de kaybolduktan 2 gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetinin detayları ortaya çıktı. 31 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesindeki evinden ayrılan küçük Şirin Elmas kayıplara karıştı.

Küçük kızın kaybolmasının bildirilmesi üzerine, Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Şirin Elmas'ın Savar sokaktan bir kağıt toplayıcısı ile birlikte yürürken görüntüleri elde edildi. İncelenen görüntülerde küçük kızın kağıt toplayıcısıyla yaklaşık 800 metre Feriköy Mezarlığı'na doğru birlikte yürüdükleri görüldü.