Nesquık Star Wars kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Bluetoothlu Stormtrooper hoparlör kazananlar...
Nesquık Star Wars kampanyası çekilis sonuçları açıklandı... MPİ'nin 20.08.2019 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.7824 sayılı izniyle düzenlenen Nesquık Star Wars kampanyasına 12.02.2020 tarihinde yapılan çekilise 7.705 katılım gerçeklesmistir. Peki, Nesquık Star Wars kampanyası Bluetoothlu Stormtrooper hoparlör kazanan asil ve yedek talihliler kimler? İşte detaylar...
18.02.2020 07:05
- Son Güncelleme: 18.02.2020 07:05
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