İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor
Arama motoru Google söz konusu internet olunca adeta tekel konumunda. Google'ın İngiltere ofisi ile birlikte çalışan Boredpanda ekibi, Google'da yapılan kent aramalarında kullanıcıların karşısına ilk çıkan kareleri derledi. Başka bir deyişle ekip, ülkeler ve kentler hakkında fazla bilgiye sahip olmayan kullanıcıların ilk izlenimlerini sağlayacak kareleri belirlediler. Peki dünya Türkiye'yi hangi kareyle tanıyor? İşte Google'a yazınca ilk çıkan sonuç...
ABD merkezli teknoloji devi Google kuşkusuz söz konusu internet olunca adeta bir tekel konumunda. Google'ın İngiltere ofisi ile birlikte çalışan Boredpanda ekibi, Google'da yapılan kent aramalarında kullanıcıların karşısına ilk çıkan kareleri derledi.
Ekip, ülkeler ve kentler hakkında fazla bilgiye sahip olmayan kullanıcıların ilk intibalarını belirleyen kareleri belirlediler. İşte sonuçlar...