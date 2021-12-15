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'Nesli tükendi' deniliyordu! Türkiye'de leopar görüldü

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki leopar, Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da görüldü. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda termal kameraya yansıdı.

AJANSLAR
15.12.2021 16:52 - Son Güncelleme: 15.12.2021 16:52
’Nesli tükendi’ deniliyordu! Türkiye’de leopar görüldü

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, leoparın görüntülenmesinin, 'beklenen müjdeli bir haber' olduğunu söyledi.

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’Nesli tükendi’ deniliyordu! Türkiye’de leopar görüldü

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, "Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan.

’Nesli tükendi’ deniliyordu! Türkiye’de leopar görüldü

Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir.

’Nesli tükendi’ deniliyordu! Türkiye’de leopar görüldü

Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" diye konuştu.

’Nesli tükendi’ deniliyordu! Türkiye’de leopar görüldü
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