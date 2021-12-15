'Nesli tükendi' deniliyordu! Türkiye'de leopar görüldü
Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki leopar, Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da görüldü. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda termal kameraya yansıdı.
15.12.2021 16:52
- Son Güncelleme: 15.12.2021 16:52
Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, "Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan.