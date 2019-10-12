Günlük burç yorumları – 12 Ekim 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Ekim Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz. Güne yüksek tempo ile başlamak ve enerjinizin yüksek olması sizi başkalarına karşı daha anlayışlı hale getirebilir.
Geçirdiğin stresli günlerin ardından kendini ihmal etmiş hissedebilirsin. Biraz tembellik yapabilir, alışverişe çıkabilirsin. Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz.
BOĞA
Takım çalışmasında bulunduğunuz kişilere karşı güleryüzlü olabilir, ekibin enerjisini de yükselterek çevrenizdeki herkesi kolayca kendi ruh halinize çekebilirsiniz.
Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha tecrübe edebilirsin. Yıllar önceki konular, bugün tekrar gündeme gelebilir. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
İKİZLER
Herhangi bir isteğinize karşı çözümün hareket etmekten geçtiği herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Bu da sizi dışarıya karşı enerjik gösterebilir.
Aile bireyleri, kariyerine yönelik kaygılandığın konularda sana rahatlatacak tavsiyelerde bulunabilir. Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Gerekli donananıma sahip olmanıza rağmen, atladığınız konular üzerinde tekrar düşünme fırsatı yaratmalı ve kendinize süre tanımalısınız.
YENGEÇ
Mesleki konularda icraat ve kabiliyetlerinizin arttığı bir gündesiniz. Kendinizi başarılı ve güçlü hissetmekle beraber aşk hayatınızda bir miktar yalnız hissedebilirsiniz.
İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, ilişkine daha mantıklı yaklaşımlarda bulunmayı seçebilirsin. Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.
ASLAN
Hayatınıza huzur getirebileceksiniz. Kariyer konusunda uç noktalarda istek duyuyor sevgi içeren konuları boşluyordunuz. Bu da yalnız hissetmenize neden oluyordu.
Kendinden yola çıkarak insanları değerlendirmenin her zaman doğru olmadığını fark edebileceğin olaylar yaşayabilirsin. Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, kısıtlı zaman çerçevesi yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabileceğiniz bir gün.