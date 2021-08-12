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Nemrut Gölü'nün gece ve gündüz güzelliği ayrı ayrı görüntülendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü'nü gece görüntüledi. Nefes kesen kareler çeken fotoğraf ve belgesel sanatçısı Önen, Nemrut'un tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Nemrut Krater Gölü'nün gündüz çekilen fotoğraflarında da bambaşka bir güzellik ortaya çıktı.

DHA
12.08.2021 14:43 - Son Güncelleme: 12.08.2021 14:43
Nemrut Gölü’nün gece ve gündüz güzelliği ayrı ayrı görüntülendi

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline gelirken, fotoğraf ve belgesel sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in de uğrak mekanı oldu.

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Nemrut Gölü’nün gece ve gündüz güzelliği ayrı ayrı görüntülendi

Nemrut'ta yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili bugüne kadar 2 belgesel çekimi yapıp yayınlayan Önen, Nemrut için samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti.

Nemrut Gölü’nün gece ve gündüz güzelliği ayrı ayrı görüntülendi

Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın bir iki günü kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlatan Önen, "Özellikle yıldızlar ve vahşi yaşam yönünden çok ideal bir yer. Yaklaşık 6-7 yıldır buralara düzenli olarak gelip, yıldızları ve vahşi yaşamı gözlemlemekteyim.

Nemrut Gölü’nün gece ve gündüz güzelliği ayrı ayrı görüntülendi

Bugün de samanyolu ve derin uzayı fotoğraflamak için geldim. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz yağmur vardı. Hava kapanıyor, toz bulutları oluşuyor. Ay ışığı için de geldiğim zamanlar oldu.

Nemrut Gölü’nün gece ve gündüz güzelliği ayrı ayrı görüntülendi

Her zaman istediğiniz kareyi çekemiyorsunuz. Ancak sabırla beklediğinizde emeğinize, çabanıza değecek kareler çekebiliyorsunuz" dedi.

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