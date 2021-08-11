Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bartın'da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Bartın'da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Bartın'da etkili olan yağış sonrası yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle birçok yolda çökme meydana geldi, ev ve iş yerlerini su bastı, arabalar selde sürüklendi. Oluşan felaketin yol açtığı hasar ve ekiplerin özverili çalışmaları bölgede drone ile havadan görüntülendi.

11.08.2021 12:52 - Son Güncelleme: 11.08.2021 12:57
Bartın’da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Bartın'da şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar ve ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın’da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Ulus ilçesi ile Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde, Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bartın’da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan yaşlı kadının bulunması için de arama faaliyetleri, şiddetli yağışa rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Bartın’da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.

Bartın’da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi

Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.

SON DAKİKA