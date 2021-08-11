Bartın'da sel ve heyelan felaketi havadan görüntülendi
Bartın'da etkili olan yağış sonrası yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle birçok yolda çökme meydana geldi, ev ve iş yerlerini su bastı, arabalar selde sürüklendi. Oluşan felaketin yol açtığı hasar ve ekiplerin özverili çalışmaları bölgede drone ile havadan görüntülendi.
11.08.2021 12:52
- Son Güncelleme: 11.08.2021 12:57
Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan yaşlı kadının bulunması için de arama faaliyetleri, şiddetli yağışa rağmen aralıksız sürdürülüyor.
Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.