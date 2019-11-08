Nemrut Dağı'nda esrarengiz olay! Dağcılar gözlerine inanamadı

"Aynı alanda olmamıza rağmen kimse kimseyi o yansımanın içinde görmüyordu"

Sis bölgesinde gökkuşağını andıran sarı beyaz bir yansımanın olduğunu ifade eden Demez, "Sis bölgesinde gökkuşağını andıran sarı beyaz bir yansıma karşımıza çıktı. Fakat herkes sadece kendini görebiliyordu. Hepimiz aynı alanda olmamıza rağmen kimse kimseyi o yansımanın içinde görmüyordu. Herkes fotoğraf çekti fakat yansımada sadece herkes kendi fotoğrafını çekebiliyordu. Anlatılması, inanılması zor. Ama çemberin dışında olanlar görmüyordu. Ve dahası yansıma çemberin arka kısmına geçildiğinde ise sade bir güneş gibi görmüyordu, bu da videolarımızda mevcuttur" dedi.

Nemrut'u gezdiklerini, kendilerine umduklarından daha fazla güzellik sunduğunu ifade eden Demez, "Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak keşfetmeye, gezmeye, gezdirmeye devam edeceğiz. Bize katılın şehir stresinden kurtulun. Bu doğa gezilerimizle bir bilinç, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Doğada canlı bırakmayan avcılara dur demek, tarihi dokuyu yok eden define avcılarına dur demek, doğaya çöp bırakanlara dur demek. Doğa ortak sevindirir, korumak zorundayız, sahip çıkmak zorundayız. İnsanoğlu olmadan da doğa mükemmel yaşar. Ama doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur. Geleceğimizi yok etmeyelim" şeklinde konuştu.