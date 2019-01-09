Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız? Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler 24 en garip optik illüzyon.

Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.