Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Birçoğumuz gündelik yaşamda sıkıntılar yaşıyor, ve yaşadığımız sıkıntılar neticesinde bazı şeyleri kafaya takıp stres yapıyoruz. Peki ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testlerden bazıları...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 20:42:36 Güncelleme: 20:58:01
Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız? Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler 24 en garip optik illüzyon.
Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.

Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.

Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testler!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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