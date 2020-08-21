Nasıl final yaptıklarını biliyor musunuz? İşte unutulmaz çizgi filmlerin finalleri...

Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...