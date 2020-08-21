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Daha önce hiç böyle görmediniz! İşte sizi çok şaşırtacak nostaljik İstanbul fotoğrafları

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstanbul adeta dünyanın göz bebeği konumunda. Birçok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran İstanbul, yıllardır fotoğrafçıların da vazgeçilmezi. Her bir köşesinde ayrı bir güzellik taşıyan İstanbul dizilere, filmlere ve daha birçok sanat eserine konu oluyor. Peki dillere destan güzelliğiyle mest eden İstanbul eskiden nasıldı? Sizler için derlenen eski İstanbul fotoğrafları adeta geçmişe götürüyor. İşte ilk kez göreceğiniz nostaljik İstanbul fotoğrafları...

21.08.2020 19:10 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





