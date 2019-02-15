Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

NASA, yarın otobüs büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini duyurdu. Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını "potansiyel tehlike" olarak nitelendiriyor.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

15.02.2019 17:34 - Son Güncelleme: 15.02.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





