Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!
NASA, yarın otobüs büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini duyurdu. Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını "potansiyel tehlike" olarak nitelendiriyor.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
15.02.2019 17:34
- Son Güncelleme: 15.02.2019 17:34
BİR ASTEROİD YARIN DÜNYA'YI TEĞET GEÇECEK!
NASA, yarın otobüs büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini duyurdu. '2019 CG5' olarak adlandırılan göktaşı saatte 32 bin 300 km hızla ilerliyor.
Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, asteroitin Dünya'nın 2,2 milyon km uzağından geçeceği ifade ediliyor.
POTANSİYEL TEHLİKE
Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını "potansiyel tehlike" olarak nitelendiriyor.
Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?
Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.
GELECEĞİMİZ PARLAK DEĞİL
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.