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Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

NASA, yarın otobüs büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini duyurdu. Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını "potansiyel tehlike" olarak nitelendiriyor.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

15.02.2019 17:34 - Son Güncelleme: 15.02.2019 17:34
Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

BİR ASTEROİD YARIN DÜNYA'YI TEĞET GEÇECEK!

NASA, yarın otobüs büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini duyurdu. '2019 CG5' olarak adlandırılan göktaşı saatte 32 bin 300 km hızla ilerliyor.

Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, asteroitin Dünya'nın 2,2 milyon km uzağından geçeceği ifade ediliyor.

Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

POTANSİYEL TEHLİKE

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını "potansiyel tehlike" olarak nitelendiriyor.

Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Nasa'dan korkutan açıklama geldi: Yarın Dünya'yı teğet geçecek!

GELECEĞİMİZ PARLAK DEĞİL

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

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