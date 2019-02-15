Gökyüzünde bir anda ortaya çıktı! Dünyaya korku saldı
Gerçek mi yoksa montaj mı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Pek çok farklı ülkede çekilen bu görüntülere kimse anlam veremiyor. Zamibya'da çekilen görüntüler akla hayale sığmayacak cinsten. Öyle ki sosyal medyada yayılan bu görüntüler binlerce yorum aldı. İşte o inanılmaz görüntüler.
15.02.2019 13:47
- Son Güncelleme: 15.02.2019 13:47
2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.
Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.
Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.
Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...
Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.