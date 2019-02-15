Gökyüzünde bir anda ortaya çıktı! Dünyaya korku saldı

Gerçek mi yoksa montaj mı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Pek çok farklı ülkede çekilen bu görüntülere kimse anlam veremiyor. Zamibya'da çekilen görüntüler akla hayale sığmayacak cinsten. Öyle ki sosyal medyada yayılan bu görüntüler binlerce yorum aldı. İşte o inanılmaz görüntüler.

15.02.2019 13:47 - Son Güncelleme: 15.02.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





