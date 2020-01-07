NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü
ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA'nın (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) ortak projesi olan SOHO uzay aracı (Solar and Heliospheric Observatory), 1995 yılında uzaya fırlatıldı. SOHO ile Güneş hakkında bilgi toplanıyor. Güneş'in atmosferi ve yapısı hakkında araştırmalar yapılıyor. SOHO sayesinde Güneş fırtınalarından, güçlü manyetik alanlara kadar birçok araştırma ve gözlem gerçekleştirildi.
Evren, Mars, Ay, UFO'lar, uzaylılar ve nicesi hakkında insanlık yıllardır araştırma yapıyor ancak kesin bir sonuç elde edemiyor. Hal böyle olunca komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Kimilerine göre 'UFO'lar birçok kez Dünya'yı ziyaret etti.' kimilerine göre 'Mars'ta uzaylılara ait kanıtlar bulundu.' Uzay hakkındaki veriler netleşmedikçe de bu teorilere her geçen gün bir yenisi daha eklenecek. Ancak bu sefer ortaya atılan teori diğerlerinden daha farklı. Uzaylılar hakkındaki ilginç iddialarıyla gündeme gelen Scott C. Waring, 'Dünya'dan daha büyük bir uzay gemisi' tespit ettiğini ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.