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NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü

ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA'nın (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) ortak projesi olan SOHO uzay aracı (Solar and Heliospheric Observatory), 1995 yılında uzaya fırlatıldı. SOHO ile Güneş hakkında bilgi toplanıyor. Güneş'in atmosferi ve yapısı hakkında araştırmalar yapılıyor. SOHO sayesinde Güneş fırtınalarından, güçlü manyetik alanlara kadar birçok araştırma ve gözlem gerçekleştirildi.

07.01.2020 15:07 - Son Güncelleme: 07.01.2020 15:07
NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü

Evren, Mars, Ay, UFO'lar, uzaylılar ve nicesi hakkında insanlık yıllardır araştırma yapıyor ancak kesin bir sonuç elde edemiyor. Hal böyle olunca komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Kimilerine göre 'UFO'lar birçok kez Dünya'yı ziyaret etti.' kimilerine göre 'Mars'ta uzaylılara ait kanıtlar bulundu.' Uzay hakkındaki veriler netleşmedikçe de bu teorilere her geçen gün bir yenisi daha eklenecek. Ancak bu sefer ortaya atılan teori diğerlerinden daha farklı. Uzaylılar hakkındaki ilginç iddialarıyla gündeme gelen Scott C. Waring, 'Dünya'dan daha büyük bir uzay gemisi' tespit ettiğini ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü

Express.co.uk sitesinin haberine göre komplo teorisyeni ve UFO avcısı Scott C. Waring, SOHO'nun şimdiye kadarki en şaşırtıcı keşfini yaptığını düşünüyor. Waring, Güneş'in yakınında gezegenimizden de büyük bir uzay gemisi tespit ettiğini iddia etti.

NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü

Waring, SOHO'nun Güneş'i yeşil bir filtreyle gösteren EIT 195 kamerasından çekilen fotoğrafı kanıt olarak gösterdi.

NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü

Waring konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İlk başta bu anomalinin Güneş'tan gelen bir magma veya materyal olduğunu sandım. Ancak dikkatli biçimde baktığım zaman nesnenin şeklinin çok mükemmel olduğunu gördüm.

NASA 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' keşfetti ama sır gibi saklıyor! Bilim dünyasını ikiye böldü

Modern ok başlarını andıran doğru açılar var gibi görünüyor. Doğal olarak oluşan bir nesne için bu kadar doğru açı çok fazla."

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