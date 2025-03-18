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Narin'in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Salim Güran'ın avukatı, Onur Akdağ bu kez Nevzat Bahtiyar'ın bir diğer avukatı olan Adnan Ataş ile karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Akdağ, Daran-2 askeri üssüne ait kamera görüntülerinin iyileştirildiğini açıklayarak, olay günü Salim Güran'ın jandarma ile konuşmasından bir bölüm yayımladı. Ataş ise bayramdan sonra bir rapor sunacağını açıkladı. Baran Güran'dan da peş peşe paylaşımlar gelirken, Narin'in halası olduğu iddia edilen Hatice isimli bir kadının ağıt yakarken söylediği isimler gündem oldu.

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takvim.com.tr
Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

DARAN-2 MUAMMASI ÇÖZÜLECEK Mİ?
Narin'in katilinin kim olduğu belirsizliğini korurken, Güran ailesi ve avukatları sık sık Daran-2 askeri üssüne ait kamera kayıtlarına bakılmasını talep etti. Düşük çözünürlükte olan kayıtlarla ilgili Salim Güran'ın avukatından peş peşe açıklamalar geldi.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

AVUKATTAN YENİ İDDİA: KÖYDEN ÇIKIŞ SAATİ 15:34

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, öncelikle Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün jandarma ile arasında geçen konuşmanın bir bölümünü yayımladı. Akdağ,Daran-2 görüntülerinde Nevzat Bahtiyar'ın aracının köyden çıkış saatinin ise 15.34:34 olduğunu tespit ettiklerini iddia etti.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

Akdağ, paylaşımında "İyileştirdiğimiz Daran-2 askeri üssünün ait kamera görüntülerinde Nevzat'ın aracının köyden çıkışını saat 15.34:34'te tespit etmiştik. İlk gün Salim'in jandarma bölgelerindeki çocukları 15 ile 15.30 arasında en son değiştirilmiş ve bir kırmızı araçla ayrılmış başka köylülerden olduğunu jandarma halindeyken aktarmasını şimdi daha iyi anlıyoruz!" şeklinde ifadelere yer verdi.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti

"YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ"

Akdağ, sonraki paylaşımında ise "Maalesef son anlarına adım adım şahit olacağız... Çok yakında şu ana kadarki en iyileştirilmiş gösteriyi burada kamuoyuyla paylaşacağız. Saygılarımızla..." dedi.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'tan da bu paylaşımlara yanıt geldi. Ataş, Daran-2 görüntüleri ile ilgili raporun bayramdan sonra Bölge Adliye Mahkemesine suncağını duyurarak, "Narin yokuşu çıktı mı, ortaya çıktı mı? Dosyada bulunan Daran2 görüntüleriyle ile ilgili görüntü tamamlama sonuna kadar yaklaştık. Sonucun ne hissettireceğiyle ilgilenmiyorum, gerçek kalıcı, sadece daha net hale gelir. Yurt dışında yapılan tedavinin raporunu, uzman görüşü olarak bayramdan sonra Bölge Adliye Mahkemesine sunacağım.Derdi Narin olan ve bu çalışmaya katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ederim. Rapor dosyasını sunmadan herhangi bir açıklama yapmayacağım. Cevabı gerçekten merak edenler, biraz daha sabredecek. Müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in katili olmadığının boyutu bir kere daha kanıtlanacak." şeklinde konuştu.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

TEPKİ GÖSTERDİ: CESARET CESARET KARDEŞİM...

Akdağ ise Bahtiyar'ın avukatına tepki gösterek, "Cesaret cesaret kardeşim ce sa ret... Bir davayı üstlendiysen cesur olacaksın. Kaçak dövüş yok. Sinsilik yok. Reklam yok. Bunların hepsini iş tutmak yok. Cesur, dürüst, onurlu ve ADAM olacaksın!" ifadelerini kullandı.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

Akdağ, başka paylaşımında ise şu soruları yöneltti:
🟨Nevzat Bahtiyar acaba çocuğu ahırına mı götürdü yoksa evine mi götürdü?
🟨ikinci seçenek doğru ise ve biz bunu kanıtlarsak neler olacağını düşünebiliyor musunuz?
🟨Kaldı ki ilk ifadelerinde de çocuğu evine götürdüğünü söylemişti!
🟨#Narin'i patikanın ortasında katletti, belki de canlı olarak eve götürürdü!
🟨Gazal Bahtiyar, Ferhat Bahtiyar, Fadile Bahtiyar ve diğerleri...
🟨Azıcık daha bekleyip görelim.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

BARAN'DAN YENİ PAYLAŞIM

Narin ağabeyi Baran Güran'dan da yeni paylaşımlar geldi. Güran, Salim Güran, Enes Güran ve anne Yüksel Güran'ın fotoğraflarını paylaşarak "Sabır en büyük imtihandır az kaldı sabır" şeklinde not düştü.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti

Baran Güran, bir sonraki paylaşımında ise Enes Güran'ın tek olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Canımın canı Enes'im az kaldı sabır. Allah büyük yapılan bu zulüm bu iftiranın bitmesine az kaldı. Sabrın sonu selamettir" dedi.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

O VİDEO GÜNDEM OLDU

Öte yandan Tiktok'ta paylaşılan bir video gündem oldu. Söz konusu videoda Narin'in halası Hatice olduğu iddia edilen bir kadının sözleri dikkat çekti.

Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı

Kadının Narin'in cansız bedenin bulunduğu anlarda cenaze evinde ağıt yakarken söylediği isimler oldukça ilginçti. Kadının, "Veys, Muahammet, İbo, Uğurcan, Kurtuluş" isimlerini haykırdığı görüldü.