Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'tan da bu paylaşımlara yanıt geldi. Ataş, Daran-2 görüntüleri ile ilgili raporun bayramdan sonra Bölge Adliye Mahkemesine suncağını duyurarak, "Narin yokuşu çıktı mı, ortaya çıktı mı? Dosyada bulunan Daran2 görüntüleriyle ile ilgili görüntü tamamlama sonuna kadar yaklaştık. Sonucun ne hissettireceğiyle ilgilenmiyorum, gerçek kalıcı, sadece daha net hale gelir. Yurt dışında yapılan tedavinin raporunu, uzman görüşü olarak bayramdan sonra Bölge Adliye Mahkemesine sunacağım.Derdi Narin olan ve bu çalışmaya katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ederim. Rapor dosyasını sunmadan herhangi bir açıklama yapmayacağım. Cevabı gerçekten merak edenler, biraz daha sabredecek. Müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in katili olmadığının boyutu bir kere daha kanıtlanacak." şeklinde konuştu.