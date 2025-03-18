Narin'in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Salim Güran'ın avukatı, Onur Akdağ bu kez Nevzat Bahtiyar'ın bir diğer avukatı olan Adnan Ataş ile karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Akdağ, Daran-2 askeri üssüne ait kamera görüntülerinin iyileştirildiğini açıklayarak, olay günü Salim Güran'ın jandarma ile konuşmasından bir bölüm yayımladı. Ataş ise bayramdan sonra bir rapor sunacağını açıkladı. Baran Güran'dan da peş peşe paylaşımlar gelirken, Narin'in halası olduğu iddia edilen Hatice isimli bir kadının ağıt yakarken söylediği isimler gündem oldu.