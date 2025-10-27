takvim-logo

Narin Güran'ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Türkiye Narin Güran cinayetini konuşuyor... Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Son olarak davadan çekilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatından davanın seyrini değiştirecek bir hamle geldi. Eryılmaz, Narin'in otopsi sırasında avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen 'saç ve kıl örneklerinin' incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.

author-1
takvim.com.tr
Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde Narin Güran'ın cesedi bulundu.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Türkiye Narin Güran'ın katilini merak ederken cinayete ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Davada ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz davadan çekildi. Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum.

Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.

Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim.

Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

AVUCUNDAN SAÇ TELİ ÇIKMIŞTI

Narin Güran'ın otopsisi sırasında Narin'in sol avucu içinde bir uzun saç teli ve yarım santimetre uzunluğunda birkaç kılda bulunmuştu. Davadan çekilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Narin'in otopsi sırasında avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen 'saç ve kıl örneklerinin' incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

"ANNE SOYUNDAN BİRİLERİNE..."

Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunda Narin Davası olarak bilinen davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 02.12.2024 tarihli 7855 numaralı raporunda, Narin'in avuç içinden ve cansız bedeni üzerinde bulunan Maktulün avuç içinden, 29 cm uzunluğunda kahve rengi kıl, siyah şort üzerinden 29 cm kahverengi kıl, atleti üzerinden de 16 cm ve 11 cm uzunluklarında saç kılları kökleri incelemeye yeterli olmadığı ancak mitokondrial DNA incelemesinde anne soyundan birilerine ait olduğu tespit edilmiştir.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 E sayılı dosyasında saç tellerine ilişkin fiziksel ve nicel inceleme yapmanın mümkün olduğunu ve bu hususta kovuşturmanın genişletilmesini talep etmiş olsak da bu husus kabul görmemiştir. Çünkü bu husus ayrı bir soruşturmayı gerektirmekteydi. Ancak, söz konusu saç tellerinin, Yüksel Güran ve Narin'in anne soyundan gelen akrabalarından alınacak saç ömekleri ile fiziksel ve nicel karşılaştırıldığında cinayete iştirak edenlerden ya da bizzat katilin kendisine ulaşma imkanı vardır. Narin Davası soruşturması sırasında bu hususta savcılıkça bir inceleme yapılmamıştır.

Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Dilekçede yeni soruşturma istenirken, "Ancak cinayetin açıklığa kavuşması ve cinayete iştirak eden diğer kişilerin tespiti açısından bu hususta yeni bir soruşturma açılarak gerekli adli tıp incelemesinin fiziksel ve nicel açıdan yapılması gerekmektedir. Maktul Narin'in saç tellerinin siyah olduğu yine Adli Tip raporunda sabittir. Bu nedenle, maktulun avuç içinden ve bedenin elde edilen saç tellerinin kendisine ait olması mümkün değildir. Kaldı ki Adli Tıp Raporu bu saç tellerinin maktulün anne soyundan birilerine ait olduğunu ortaya koymaktadır. İzah ettiğim ve resen dikkate alınacak diğer yasal nedenlerle, maktul Narin'in anne soyundan akrabalarının tespiti ile, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması bunlardan alınacak saç ve kıl örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek fiziksel ve nicel inceleme yaptırılması, çıkacak sonuca göre ilgili ya da ilgililer hakkında Çocuğu Öldürme Suçundan ve İştirakten kamu davası açılması ve bu kişilerin tutuklanması vekaleten arz ve talep olunur."