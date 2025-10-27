Narin Güran’ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Davada ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz davadan çekildi. Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum.

Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur.