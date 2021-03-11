Muz diyetiyle şoke eden değişim: Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Muz diyeti ile 4 günde 4 kilo vermek mümkün. Muz, yüksek miktarda barındırdığı lif ve protein sayesinde hem tok tutarak hem de enerji vererek kısa sürede istenilen kiloya sahip olmanızı sağlayacaktır. Son zamanların en popüler diyetlerinden birisi haline gelen muz diyeti nasıl yapılır? Peki muz diyeti 4 günde 4 kilo verdirir mi? Muz diyeti ile nasıl kilo verilir? Sizin için bir üç günlük bir de yedi günlük hızlı kilo verdiren muz diyeti hazırladık. İşte detaylar...

SINIRSIZ ENERJİ SAĞLAR

Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor..