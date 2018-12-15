Muz çiçeği şeker hastalığından kansere kadar her derde deva! Muz çiçeğinin faydaları nelerdir?
Lezzeti ve faydalarıyla mutfaklarımızda yer edinen ve severek tüketilen muzun, çiçeğinin de çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Araştırmalar sonucu eski zamanlarda ilaç olarak kullanılan muz çiçeğinin her derde deva olduğu ortaya çıktı. İşte muz çiçeğinin faydaları...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 19:55:01
Güncelleme: 20:05:59
Muzun faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Ancak muz çiçeğinin sağlık açısından inanılmaz faydalar sağladığını ve neredeyse her derde deva olduğunu biliyor muydunuz?
Yapılan araştırmalar sonucunda muz çiçeğinin içerisinde yer alan tomurcukların doğal ilaç etkisi gösterdiği ortaya çıkmış.
Muz çiçeği muz demetinin sonunda bulunan, koyu mor renkte bir çiçektir. İç kısmında ise muz meyvesi oluşturacak küçük tomurcuklar bulunur.
Muz çiçeği içerisinde bulunan doğal mineraller sayesinde eski zamanlarda ilaç olarak kullanılırmış. Peki neye iyi gelir muz çiçeği, ne gibi hastalıklara şifa olur? İşte muz çiçeğinin faydaları…
ŞEKER HASTALIĞINI TEDAVİ EDER
Diyabetik hastalar veya anemi hastaları muz çiçeklerini bol bol tüketmelidir. Muz çiçeği lif ve demir açısından zengin olduğu için kan şekeri seviyesini düşürür ve aynı zamanda vücuttaki hemoglobin seviyesinin yükselmesini sağlar.