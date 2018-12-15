Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 15:38:29 Güncelleme: 15:39:09
Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti.

Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünde öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır Çarşısı'nın önüne kadar uzandı.

Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler.

Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

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