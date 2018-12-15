Eminönü'nde yüzlerce metrelik milli piyango bileti kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 15:38:29 Güncelleme: 15:39:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





