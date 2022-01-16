Muş'ta kar kalınlığı 5 metre!
Muş'ta çığ tehlikesi ve yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, zorlu kar temizleme mesaisi sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri 1 kilometrelik yolu, 1,5 saatlik çalışma sonucunda ulaşıma açabiliyor. Kentte 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu, yeniden ulaşıma kapandı.
16.01.2022 14:06
- Son Güncelleme: 16.01.2022 14:06
Kentte 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu, yeniden ulaşıma kapandı.
Çığ oluşma riskinin bulunduğu yolda, tipi ve fırtına nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi için harekete geçen il özel idaresi ekipleri, Üçevler Grup Köy Yolu'nda kar temizleme çalışması başlattı.
Çığ oluşma riski altında korkulu bir şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan İl Özel İdaresi ekip şefi Hakan Çolak, "10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5 ile 6 metreyi bulmaktadır.