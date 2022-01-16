Pes artık! TikTok fenomeninden cinsel ilişki itirafı: Arkadaşlarımızla ilişkiye...
Şok cinsel ilişki itirafı... TikTok fenomenlerinden 33 yaşındaki Rachel McIntyre'nin cinsel ilişki itirafı olay oldu. McIntyre, sevgilisi Josh Duncan'ın arkadaşlarıyla birlikte olmasından sakınmayacağını ve mutlu olacağını söyledi. TikTok kullanıcılarından tepki alan kadın bu durumunda normal olduğunu ifade etti.
16.01.2022 17:01
- Son Güncelleme: 16.01.2022 17:01
TikTok'un popülerleşmesiyle birlikte bu platform için video hazırlayan çok sayıda kişi de geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. O isimlerden biri olan 33 yaşındaki Rachel McIntyre'nin itirafları ise olay yarattı.
McIntyre, kendisinden 1 yaş küçük erkek arkadaşı Josh Duncan'ın arkadaşlarıyla ilişkiye girmesine izin verdiğini belirterek, "Elbette ki kıskanıyorum ancak bu durum bir yandan da beni mutlu ediyor. Onu bu şekilde görmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.
Rachel'in bu itirafları bazı takipçileri tarafından anormal olarak karşılandı. TikTok kullanıcıları, genç kadının özel hayat sırlarını bu şekilde açığa çıkarmasını yanlış olarak nitelendirdi.