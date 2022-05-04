'Muş 1071' ismiyle tescillenen lale Muş Ovası'nı kırmızıya boyadı
Muş Ovası, baharın gelişiyle açan laleler ile kırmızıya büründü. 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını 15 gün boyunca koruyor. Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas'tan Türkiye'ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş'a uğruyor. Lalelerin kırmızıya bürüdüğü ovayı izleyen turistler, fotoğraf çektiriyor.
04.05.2022 10:52 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:13
Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor. İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas'tan Türkiye'ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş'a uğruyor. Lalelerin kırmızıya bürüdüğü ovayı izleyen turistler, fotoğraf çektiriyor.
5 ülkeden toplanıp laleler için Muş'a geldiklerini belirten Azerbaycanlı Jamila Futullazade, "Biz 5 ülkeden toplam 20 arkadaş meşhur laleleri görebilmek için Muş'a geldik.
Laleleri görebilmek için Azerbay'dan Muş'a gelen Narmin Aliyeva ise "Kıpkırmızı ova ve karlı dağlar arasında bol bol fotoğraf da çektirerek bu anı ölümsüzleştirdik.