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'Muş 1071' ismiyle tescillenen lale Muş Ovası'nı kırmızıya boyadı

Muş Ovası, baharın gelişiyle açan laleler ile kırmızıya büründü. 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını 15 gün boyunca koruyor. Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas'tan Türkiye'ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş'a uğruyor. Lalelerin kırmızıya bürüdüğü ovayı izleyen turistler, fotoğraf çektiriyor.

04.05.2022 10:52 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:13
’Muş 1071’ ismiyle tescillenen lale Muş Ovası’nı kırmızıya boyadı

Çukurova ve Konya'dan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta açan laleler, doğayı kırmızıya bürüdü. Doğal olarak yetişen ve kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Muş 1071’ ismiyle tescillenen lale Muş Ovası’nı kırmızıya boyadı

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor. İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas'tan Türkiye'ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş'a uğruyor. Lalelerin kırmızıya bürüdüğü ovayı izleyen turistler, fotoğraf çektiriyor.

’Muş 1071’ ismiyle tescillenen lale Muş Ovası’nı kırmızıya boyadı

5 ülkeden toplanıp laleler için Muş'a geldiklerini belirten Azerbaycanlı Jamila Futullazade, "Biz 5 ülkeden toplam 20 arkadaş meşhur laleleri görebilmek için Muş'a geldik.

’Muş 1071’ ismiyle tescillenen lale Muş Ovası’nı kırmızıya boyadı

Lalelerin süslediği ovada çok güzel fotoğraflar çektik ve çok eğlendik. Laleler çok güzeldi. Buraya gelip laleleri görmek, her şeye değer" diye konuştu.

’Muş 1071’ ismiyle tescillenen lale Muş Ovası’nı kırmızıya boyadı

Laleleri görebilmek için Azerbay'dan Muş'a gelen Narmin Aliyeva ise "Kıpkırmızı ova ve karlı dağlar arasında bol bol fotoğraf da çektirerek bu anı ölümsüzleştirdik.

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