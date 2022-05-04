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Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

Kastamonu'da bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliği bulunan Valla ile 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ramazan Bayramı tatilinde adeta vatandaşların akınına uğradı. Barındırdığı riskler sebebi ile geçilmesi en zor kanyonlar arasında yer alan Valla, 12 kilometrelik yürüyüşle geçilebiliyor.

04.05.2022 12:02 - Son Güncelleme: 04.05.2022 12:02
Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

Kastamonu'da bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla ile 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bayram tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile mest eden kanyonlarda tatilin tadını çıkartıyor.

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Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçesi Pınarbaşı'da bulunan dünyanın en derin kanyonu olarak gösterilen Valla ile Horma Hanyonu, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğruyor.

Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

Derinliği bin 200 metreyi bulan Valla kanyonunu ziyaret eden vatandaşlar, seyir taraşında doğal güzellikleri izleme fırsatı buluyor. Barındırdığı riskler sebebi ile geçilmesi en zor kanyonlar arasında yer alan Valla, 12 kilometrelik yürüyüşle geçilebiliyor.

Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

3 KİLOMETRELİK HORMA KANYONU MEST EDİYOR
Zarı Çayı üzerinde bulunan ve kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla geçilebilen Horma Kanyonu ise vatandaşlara doğanın eşsiz güzellikleri arasında yürüyüş yapma fırsatı sunuyor.

Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

Yer yer kanyonda metrelerde yükseklikteki kayaların arasında yürüme şansı sağlanan kanyon doğal güzelliği ile ziyaretçilerini mest ediyor.

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