Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota
Kastamonu'da bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliği bulunan Valla ile 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ramazan Bayramı tatilinde adeta vatandaşların akınına uğradı. Barındırdığı riskler sebebi ile geçilmesi en zor kanyonlar arasında yer alan Valla, 12 kilometrelik yürüyüşle geçilebiliyor.
04.05.2022 12:02 - Son Güncelleme: 04.05.2022 12:02
Kastamonu'da bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla ile 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bayram tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile mest eden kanyonlarda tatilin tadını çıkartıyor.