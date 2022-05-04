Dünyanın en derin kanyonuna ziyaretçi akını! 12 kilometrelik zorlu rota

Kastamonu'da bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla ile 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bayram tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile mest eden kanyonlarda tatilin tadını çıkartıyor.