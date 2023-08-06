2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Münevver Karabulut 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Türkiye'yi ayağı kaldıran korkunç cinayet oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Garipoğlu ailesinden Sakine Garipoğlu ile çıkan fotoğrafları sonucu yeniden gündem oldu. Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken skandal bir paylaşımda Cem Garipoğlunun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan geldi. Paylaşılan fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Karabulut'un otopsi raporunda ortaya çıkan 'V' şeklindeki kesik geldi. Peki, Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? İşte Münevver Karabulut cinayetinin ayrıntıları ve soruşturma sürecinde Cem Garipoğlu ve ailesiyle ilgili detaylar...
Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl olmuştu? İşte Münevver Karabulut cinayeti dosyasının ayrıntıları…
Cem Garipoğlu, sevgilisi Münevver Karabulut'u canice katletti. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in talebi üzerine, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 24 Eylül'de görülecek duruşma öncesi, 15 Eylül'de ara duruşmada görüntülerin izlenmesini kabul etmişti.
Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılının Mart ayında öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.
GİTAR KILIFI VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Polisin olay yeri görüntüleri Münevver Karabulut'un cesedi henüz çöp konteynerinin içindeyken başlıyor. Gitar kılıfını açan bir polis poşet içindeki kesik başı saçlarından tutarak kaldırıyor. Münevver'in çantası da polisler tarafından inceleniyor.
Polis çantadaki kimliklerden cesedin Münevver Karabulut'a ait olduğunu anlıyor. Polisler incelemeyi daha rahat yapabilmek için konteyneri bir çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Tesisleri'ne götürüyor.
Burada önce gitar kılıfı ardından da gövdenin içinde olduğu valiz konteynerden çıkartılıyor. Polisler gitar kılıfını açıp Münevver'in başını içinde bulunduğu poşetten çıkartıyor. Kesikler çok muntazam, hala kan akıyor ancak Münevver uyuyor gibi. Polisler daha sonra bedeni bavuldan çıkartıyor.