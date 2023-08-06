Münevver Karabulut cinayeti yeniden Türkiye'nin gündeminde! Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti: Skandal paylaşımlar peş peşe geldi

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Münevver Karabulut 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Türkiye'yi ayağı kaldıran korkunç cinayet oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Garipoğlu ailesinden Sakine Garipoğlu ile çıkan fotoğrafları sonucu yeniden gündem oldu. Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken skandal bir paylaşımda Cem Garipoğlunun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan geldi. Paylaşılan fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Karabulut'un otopsi raporunda ortaya çıkan 'V' şeklindeki kesik geldi. Peki, Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? İşte Münevver Karabulut cinayetinin ayrıntıları ve soruşturma sürecinde Cem Garipoğlu ve ailesiyle ilgili detaylar...