Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü son nefesini veriyor
Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün su seviyesi düştü. Geçmişte 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağı olan gölün kuruma tehlikesinin olduğu belirtildi. Göl kıyısındaki Çayırpınar köyünün muhtarı İbrahim Kıyar, "Kuş cennetiydi burası. Bölgeye has endemik türler var. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilememişiz. El birliğiyle yok etmişiz. Yetkililerin buna radikal çözüm bulması gerekiyor" dedi.
28.11.2019 12:10
- Son Güncelleme: 28.11.2019 12:28
Gölü besleyen kaynakların kesilmesi ve çeşitli atıkların göle bırakılması, su seviyesinin azalmasına neden oldu.
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