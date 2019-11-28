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Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü son nefesini veriyor

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün su seviyesi düştü. Geçmişte 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağı olan gölün kuruma tehlikesinin olduğu belirtildi. Göl kıyısındaki Çayırpınar köyünün muhtarı İbrahim Kıyar, "Kuş cennetiydi burası. Bölgeye has endemik türler var. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilememişiz. El birliğiyle yok etmişiz. Yetkililerin buna radikal çözüm bulması gerekiyor" dedi.

28.11.2019 12:10 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:28
Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su günden güne azalıyor

Akarçay, Çay Deresi, Sultandağı Deresi ile Sultan Dağları'nın kaynakları ve yağışlarıyla beslenen Eber Gölü'nün su seviyesi, son dönemde ciddi oranda düştü.

Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su günden güne azalıyor

Gölü besleyen kaynakların kesilmesi ve çeşitli atıkların göle bırakılması, su seviyesinin azalmasına neden oldu.

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Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su günden güne azalıyor

150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağıyken, bugün kuruma tehlikesi olan Eber Gölü'nde su seviyesi, 1,5 metre derinliğe kadar düştü.

Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su günden güne azalıyor

'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu' gereğince 1'inci derecede doğal sit olarak tescillenen göldeki kamışları biçerek, geçimini sağlayan bölge halkı ise su çekildiği için kayık yolaklarının düzeltilememesi ve göle girmenin zorlaşması nedeniyle kamış toplayamaz hale geldi.

Muhtar uyardı! Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su günden güne azalıyor

Suyun çekilmesi sonucu ortaya çıkan araziyi ekip biçemeyen, göldeki su azaldığı için mevcut tarlalarında başta pancar olmak üzere ürün de yetiştiremeyen bölge sakinleri, tarımdan büyük oranda vazgeçti.

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