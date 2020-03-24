Kehanet kitabı Ahbarüz Zaman corona virüsü bildi mi? Ahbar-u Zaman tüyler ürpertti 'Mayısta deprem'

Eserde iki rakam eşit olunca diye geçen kısım okuyucular tarafından 2020 yılı olarak nitelendirildi. Yine kitapta yazılı olan çekirge istilası ve fiyatların yükselmesi gibi kehanetler, bugünlerde İran'da yaşanan çekirge istilasını ve corona virüs sonrası fiyatlardaki artışlarla yorumlandı. Hal böyle olunca son kısımda geçen Mayıs depremi ifadeleri büyük korkuya sevk etti.

Peki Ahbar-u Zaman isimli kitapta geçen bu ifadeler gerçek mi? Abhar-u Zaman diye bir kitap var mı? İbrahim bin Salukiyye isimli bir yazar tarihte yaşamış mı? İşte bu soruların cevapları.