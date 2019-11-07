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Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...

Dünya üzerindeki tüm bitkiler avcılara karşı koruma amaçlı olarak bir miktar zehir içerirler... Muğla'da topladıkları mantarı yiyen anne-kızdan 57 yaşındaki Mükerrem Akgül hayatını kaybederken, yoğun bakıma alınan annesi 84 yaşındaki Fatma Koçer'in ise 18 gündür tedavisi devam ediyor. Anne-kızın dünyanın en zehirli mantarını yediği belirtildi.

07.11.2019 15:44 - Son Güncelleme: 07.11.2019 15:53
Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...

Menteşe'nin kırsal Fadıl Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Koçer, evli ve 2 çocuk annesi kızı Mükerrem Akgül ile birlikte geçen 16 Ekim'de mantar toplamak için evlerinin yakınındaki mezarlığa gitti. Mezarlık bahçesinde mantar toplayan anne ve kızı, daha sonra ayrı yaşadıkları evlerine döndü.

Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...

Pişirdikleri mantar sonrası mide bulantısı ve halsizlik sıkıntısı yaşayan Fatma Koçer, yakınları tarafından, 20 Ekim'de, Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde mantar zehirlenmesi teşhisi konulan Koçer'in yatışı yapıldı.

Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...

Annesinin kan tahlilinde zehirlenme bulgusuna rastlanılması üzerine Mükerrem Akgül, acil servise giderek, başından geçenleri doktorlara anlattı. Yapılan tetkiklerde kanında bakteri görülen Akgül, dahiliye servisinde tedaviye alındı.

Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...

Akgül, yapılan müdahalelere rağmen 28 Ekim'de öldü. Mükerrem Uysal'ın cenazesi aynı gün ikindide Fadıl Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Fatma Koçer'in ise 18 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...

BÖBREK VE KARACİĞER YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ
Annesini zehirli mantar yüzünden kaybettiğini belirten evli ve 1 çocuk babası orman işçisi Barış Akgül (38), şunları söyledi: "Babam servis şoförlüğü yapıyor. Ağabeyimle birlikte Menteşe'de yaşıyoruz. Evde kimsenin olmadığı sırada annem ve anneannem, mezarlık bahçesinden mantar toplamaya gitmiş. Her ikisi de öğle saatlerinde evlerine dağılıp, topladıkları mantarı pişirip tüketiyor.

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