Muğla'da akıllara zarar ölüm! Öyle bir şey yediler ki...
Dünya üzerindeki tüm bitkiler avcılara karşı koruma amaçlı olarak bir miktar zehir içerirler... Muğla'da topladıkları mantarı yiyen anne-kızdan 57 yaşındaki Mükerrem Akgül hayatını kaybederken, yoğun bakıma alınan annesi 84 yaşındaki Fatma Koçer'in ise 18 gündür tedavisi devam ediyor. Anne-kızın dünyanın en zehirli mantarını yediği belirtildi.
Menteşe'nin kırsal Fadıl Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Koçer, evli ve 2 çocuk annesi kızı Mükerrem Akgül ile birlikte geçen 16 Ekim'de mantar toplamak için evlerinin yakınındaki mezarlığa gitti. Mezarlık bahçesinde mantar toplayan anne ve kızı, daha sonra ayrı yaşadıkları evlerine döndü.
BÖBREK VE KARACİĞER YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ
Annesini zehirli mantar yüzünden kaybettiğini belirten evli ve 1 çocuk babası orman işçisi Barış Akgül (38), şunları söyledi: "Babam servis şoförlüğü yapıyor. Ağabeyimle birlikte Menteşe'de yaşıyoruz. Evde kimsenin olmadığı sırada annem ve anneannem, mezarlık bahçesinden mantar toplamaya gitmiş. Her ikisi de öğle saatlerinde evlerine dağılıp, topladıkları mantarı pişirip tüketiyor.