Müge Anlı'nın programında Mustafa Hakkulu'yu öldürdüğünü itiraf etmişti! Kan donduran olayda karar çıktı
3 Aralık 2023 tarihinde esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun ailesi, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Kısa süre içerisinde 3 çocuk babası Hakkulu'nun cansız bedeni dere yatağında bulundu. Programa katılan İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Kan donduran olayda karar çıktı. Detaylar tüyler ürpertti.
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Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan 13 Aralık 2023 tarihinden beridir haber alınamıyordu. 13 Aralık günü ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nu aramak için
Müge Anlı stüdyolarına geldi.
ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
3 çocuk babası Hakkulu'nun cesadi 11 gün sonra Postkabasakal Mahallesi'nde dere içinde vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Cinayet bürosu ekipleri korkunç cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken 3 çocuk babası
İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan Dumlu, "Pişmanım" dedi.
ARKADAŞININ ÜZERİNE ATTI Dumlu emniyetteki sorgusunda ise cinayeti arkadaşı Yüksel Menderes Ürün'ün öldürdüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine Ürün'de gözaltına alındı. Tutuklanan İsa Dumlu ve Yüksel Menderes Ürün hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak Öldürme" suçundan açılan davada karar verildi. Karar duruşmasına sanıklar Dumlu ve Ürün tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Mustafa Hakkulu'nun yakınları ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı.
Cinayeti itiraf eden Dumlu, ifade değiştirerek cinayeti Mustafa Hakkulu'ya borcu olan arkadaşı diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'ün işlediğini iddia etti. Mustafa Hakkulu'yu olaydan 2-3 ay önce tanıdığını ve kendisinden 5 bin lira karşılığı av tüfeği aldığını belirten Dumlu,
"Nüfus müdürlüğünden eve dönerken Yüksel telefonla beni arayıp 'emaneti al getir' dedi. Emanetten kastının Mustafa'dan aldığım tüfek olduğunu anladım. Evden tüfeği alıp işyerime gittim. Yüksel gelip tüfeği aldı. Neden istediğini sorduğumda, 'Mustafa abiyi öldüreceğim borcum çok' dedi. Daha sonra, 'Mustafa'yı ara buraya getir' dedi. Mustafa'yı defalarca aradım, bakmadı. Yüksel de aradı, 'İsa'nın eşi ile arası bozuk canı sıkkın ben yanına gidemiyorum. Mansurlu kavşağındaymış, sen ilgilenir misin?' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Yüksel'i Deliçay mevkiindeki portakal bahçesi kenarına bıraktım. Tenha olduğu için Mustafa'yı burada öldürecek diye düşündüm" dedi.