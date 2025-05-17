Müge Anlı’nın programında Mustafa Hakkulu’yu öldürdüğünü itiraf etmişti! Kan donduran olayda karar çıktı

Mahkeme heyeti, sanıklardan İsa Dumlu'yu olayın 'Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'e ise, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Herhangi bir indirim uygulamadı. Kararda her iki sanığın da tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Duruşmadan sonra açıklama yapan öldürülen Mustafa Hakkulu'nun ailesinin avukatı Ali Şadi Toklu, sanıkların cinayeti tasarlayarak işlediklerini, davanın da "Tasarlayarak öldürme" suçundan açıldığına dikkat çekerek, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak istinaf edeceklerini söyledi. Av. Toklu, "Biz sanıkların cinayeti birlikte tasarlayarak işledikleri kanısındayız. Deliller de bizi doğruluyor. Adalet yerini eninde sonunda bulacak. Her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.