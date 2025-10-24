takvim-logo

Müge Anlı'daki üfürükçünün skandalları bitmiyor! Stüdyoda hasta rolü yapıp yayın sonrası kabadayı kesildi

27 yaşındaki Sümeyra Öztürk, evlenmek istediği üfürükçünün gerçek yüzünü Müge Anlı sayesinde gördü ve evlenmekten vazgeçti. Kan donduran ihbarlar sonrası stüdyoyu terk eden Diyap Diyapoğlu ise hasta rolü yaptığı yayın sonrası adeta boksöre dönüştü. Sözde üfürükçü, başka bir konuğu darp etti. İşte olayın detayları...

27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ğün annesi Kevser Öztürk, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak kızının üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun etkisi altında olduğunu iddia etti ve genç kadını evlilik kararından vazgeçirmek için yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Sümeyra ise özel hayatını açıklamak istemediğini belirterek, Diyap'la evleneceğini söyledi.

Genç kadın daha sonra Diyap Diyapoğlu ile stüdyoya geldi. Kendisini "Ledün ilmine sahip" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu hakkında çok sayıda şikayet geldi.

Diyap'ı "Karpuzcu Mehmet" olarak tanıyan arkadaşı, hakkındaki şoke eden iddiaları dile getirdi. Bir kahvehane sakini, "Bu adam dolandırıcı. Evi yok, arabada yatıp kalkıyor. Genç kızları kandırıyor" ifadelerini kullandı. Şikayetler bununla sınırlı kalmadı; Diyap hakkında taciz ihbarları geldi ve kandırmak istediği kişilerden çıplak fotoğraflar talep ettiği ortaya çıktı.

Artan ihbarlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Sümeyra Öztürk ile Pendik Sosyal Hizmet Merkezi'nde görüşme yapıldı. Sümeyra, Diyapoğlu'ndan zarar görmediğini belirterek koruma talebinde bulunmadı.

Müge Anlı da üfürükçü Diyap'ın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu. Yayınlarla birlikte ipliği pazara dökülen Diyap Diyapoğlu, geceyi emniyette gözaltında geçirdikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı dakikalar içinde Sümeyra Öztürk ve annesi Kevser Öztürk ifadelerine başvurulmak üzere Bakırköy adalet sarayındaydı. Cumhuriyet savcısı Diyap Diyapoğlu'nu dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıkla tekke ve zaviye kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli kontrol uygulaması istemiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.

Dünkü canlı yayında ise hakkındaki iddialara cevap veremeyen Diyap, hasta taklidi yaptıktan sonra stüdyoyu terk etti.

SONUNDA EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ

Yayın sonrası ortadan kaybolan Diyap Diyapoğlu'nun ardından Sümeyra Öztürk, "Gerçeği gördüm, aileme geri döneceğim" sözleriyle ailesinin yanına dönme kararı aldığını açıkladı.

BAŞKA BİR KONUĞA SALDIRDI

Ancak olay burada bitmedi. Müge Anlı, bugünkü programda herkesi şoke eden bir gelişmeyi aktardı. Dün, ayakta bile duramayan Diyap, stüdyo konuğuna saldırdı.

Yalçın, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı: "Program çıkışı kafedeydim. Kendisi kafenin içerisine girdi, elinde çay bardağı vardı. Ben de dedim ki, 'Bu kadar insanın canını yakmışsın, nasıl rahat çay içebiliyorsun?' Sonra bana yumruk atmaya başladı.

"4 SAAT HASTANEDE KALDIM"

Sırtımı tutarak kafamı duvara vurmaya çalıştı. Adam resmen boksör çıktı. Böyle insanların yakınlarına bile zarar verebileceğini düşünüyorum. Söylenenler az bileymiş. Tanıdığı insanlara kim bilir neler yapar.

Kendisinin ceza almasını istiyorum. Şikayetçi oldum. 4 saat hastanede kaldım, kafamın arka kısmında darbeler var, üç tane dişim yerinden oynamış"