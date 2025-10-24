Müge Anlı'daki üfürükçünün skandalları bitmiyor! Stüdyoda hasta rolü yapıp yayın sonrası kabadayı kesildi
27 yaşındaki Sümeyra Öztürk, evlenmek istediği üfürükçünün gerçek yüzünü Müge Anlı sayesinde gördü ve evlenmekten vazgeçti. Kan donduran ihbarlar sonrası stüdyoyu terk eden Diyap Diyapoğlu ise hasta rolü yaptığı yayın sonrası adeta boksöre dönüştü. Sözde üfürükçü, başka bir konuğu darp etti. İşte olayın detayları...
takvim.com.tr
27 yaşındaki
Sümeyra Öztürk'ğün annesi Kevser Öztürk, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak kızının üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun etkisi altında olduğunu iddia etti ve genç kadını evlilik kararından vazgeçirmek için yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Sümeyra ise özel hayatını açıklamak istemediğini belirterek, Diyap'la evleneceğini söyledi.
Genç kadın daha sonra
Diyap Diyapoğlu ile stüdyoya geldi. Kendisini "Ledün ilmine sahip" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu hakkında çok sayıda şikayet geldi.
Diyap'ı "Karpuzcu Mehmet" olarak tanıyan arkadaşı, hakkındaki şoke eden iddiaları dile getirdi. Bir kahvehane sakini,
"Bu adam dolandırıcı. Evi yok, arabada yatıp kalkıyor. Genç kızları kandırıyor" ifadelerini kullandı. Şikayetler bununla sınırlı kalmadı; Diyap hakkında taciz ihbarları geldi ve kandırmak istediği kişilerden çıplak fotoğraflar talep ettiği ortaya çıktı.
Artan ihbarlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi,
Sümeyra Öztürk ile Pendik Sosyal Hizmet Merkezi'nde görüşme yapıldı. Sümeyra, Diyapoğlu'ndan zarar görmediğini belirterek koruma talebinde bulunmadı.
Müge Anlı da üfürükçü Diyap'ın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu. Yayınlarla birlikte ipliği pazara dökülen Diyap Diyapoğlu, geceyi emniyette gözaltında geçirdikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı dakikalar içinde Sümeyra Öztürk ve annesi Kevser Öztürk ifadelerine başvurulmak üzere Bakırköy adalet sarayındaydı. Cumhuriyet savcısı Diyap Diyapoğlu'nu dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıkla tekke ve zaviye kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli kontrol uygulaması istemiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.