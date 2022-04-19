Müge Anlı'daki Konya cinayetiyle ilgili son dakika: Necla - Metin Büyükşen cinayetinde 6 kritik isim gözaltında...
Müge Anlı'daki Konya cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Necla - Metin Büyükşen cinayetinde 6 kritik isim gözaltında... Konya'da 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ın tutukluluk hali devam ediyor. Necla - Metin Büyükşen cinayetinde 6 kritik isim gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...
19.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 19.04.2022 09:30
Müge Anlı'daki Konya cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Necla - Metin Büyükşen cinayetinde 6 kritik isim gözaltında...
Konya'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
ABDULLAH BAŞDEMİR'İN 2 KARDEŞİ DE ARALARINDA!
Sabah'ın haberine göre; Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen ve günlerce konuşulan Nejla-Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan azmettirici Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.