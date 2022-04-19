Müge Anlı’daki Konya cinayetiyle ilgili son dakika: Necla - Metin Büyükşen cinayetinde 6 kritik isim gözaltında...

ABDULLAH BAŞDEMİR'İN 2 KARDEŞİ DE ARALARINDA!

Sabah'ın haberine göre; Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen ve günlerce konuşulan Nejla-Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan azmettirici Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.