Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'nin ölümü hakkında flaş gelişme! Tüm köy sorguya alındı

'BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Tirsi ailesinin komşusu Gülfem Yaman, İkranur'un ölüm nedeninin belirlenmesi için iz sürüldüğünü söyledi. Yaman, "Hiçbir sonuç yok henüz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz biz de köylüler olarak. Hepimiz tedirginiz, korkuyoruz evlerimizde uyumaya. Bir haftadır bizde hiç uyku yok. Jandarmalar gerekli aramaları hala yapıyorlar, hala buradalar. İnşallah bir an önce bulunsun istiyoruz. Mahallede herkes sorgulandı. Tekrar tekrar sorgulanıyor, yeni ekipler geliyor. Ankara'dan başka bir ekip gelmişti, onlar da yeniden ifadelerimizi aldılar. Evlerimiz arandı. Herkes tek tek sorgulanıyor ama henüz hiçbir elle tutulur bir şey olmadığı söyleniyor. Biz de bekliyoruz, bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.