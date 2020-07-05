Haberler Galeri Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeye ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?" sorusu damga vurdu. Peki, George H. W. Bush kimin üzerine kusmuştur? İşte merak edilen sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

05.07.2020 01:12 - Son Güncelleme: 05.07.2020 01:34
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeye ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

Peki, George H. W. Bush kimin üzerine kusmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

İşte merak edilen sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'nin ölümü hakkında flaş gelişme! Tüm köy sorguya alındı
Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'nin ölümü hakkında flaş gelişme! Tüm köy sorguya alındı