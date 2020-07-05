Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeye ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?" sorusu damga vurdu.