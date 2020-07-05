Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeye ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?" sorusu damga vurdu. Peki, George H. W. Bush kimin üzerine kusmuştur? İşte merak edilen sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
05.07.2020 01:12
- Son Güncelleme: 05.07.2020 01:34
DİĞER GALERİLER