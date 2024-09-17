Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? İfadeleri herkesin ağzını açık bıraktı: Annem 50 tl karşılığı ilişkiye girerdi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te katiller aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kayboldu. Musaoğlu'nun çocukları annelerinin ölümünde ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Müge Anlı, canlı yayında Aydın Musaoğlu'nun verdiği ilk ifadeyi okudu. İfadedeki çelişkiler şüphe yaratırken, evin bahçesinde birinin gömülü olabileceği iddiası herkesin kanını dondurdu. Aydın Musaoğlu'nun annesinin 50 TL karşılığında başka erkeklerle ilişki yaşadığını iddia etmesi ise herkesin ağzını açık bıraktı.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 yıl önce oradan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyor.
OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?
Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek, Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etti. Kızların ''Abim, anneme silah çekmişti'' sözleri şüpheleri oklarını tamamen Aydın Musaoğlu'na çevirdi.
İddiaların odağındaki Aydın Musaoğlu, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Musaoğlu'nun ilk verdiği ifadeyi Müge Anlı, canlı yayında sesli bir şekilde okudu. Musaoğlu'nun verdiği ifadelerin birbiriyle çeliştiği görüldü.