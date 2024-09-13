Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu nereye kayboldu? Kardeşler birbirini suçladı: Annem başkalarıyla düşüp kalkıyordu! Önce dövdü sonra çuvala koydu...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te katiller aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu 17 yıl önce ortadan kayboldu. Musaoğlu'nun kızı Melek, yıllar sonra soluğu stüdyoda aldı. Melek, annesinin ölümünde ağabeyinin parmağı olabileceğine işaret etti. Yayına bağlanan ağabey Aydın Musaoğlu, 'annem birileriyle düşüp kalkıyordu' sözleriyle kendisini savundu. Bir diğer kardeş Cemile ise annesinin odasını kan revan içinde gördüğünü söyledi. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 yıl önce oradan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyor.
2007 senesinde ortadan kaybolan Hatice Musaoğlu'nun kızı Melek Müge Anlı stüdyolarına gelerek annesinin şüpheli kaybında ağabeyinin parmağı olabileceğini söyledi.
"DEMİR ÇUBUKLA VURDU"
Hatice Hanım'ın kızı Melek, "Babam öldüğünde abim bekardı. Evlendi. Annemle birlikte yaşamaya başladılar. Ben abim Aydın Musaoğlu'nun annemin kaybından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Benim o dönem aklım pek ermiyordu. Eşim kendisi olayla ilgilenmek için gitti. Benim gitmemi istemedi. Ben de gitmedim. Annem damadıyla konuşurken abim annemin kafasına vurunca telefon kapanmış. Abimin 3,5 yaşındaki kızı soranlara 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu. Kan aktı. Sonra boğmaya kalktı. Çuvala koyup yukarı attı' şeklinde olayı anlattı. Biz o telefon konuşmasından sonra annemden bir daha haber alamadık" dedi.