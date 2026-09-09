Müge Anlı'da Elif Merve dosyası! "45 dakika bekledim" iddiası çöktü taksici Ersin'den büyük itiraf geldi: "Bekledim sonra mesaj attım"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz dosyasında tansiyon yükseldi. Merve'nin kaybolduğu gece bindiği taksinin şoförü Ersin Solak canlı yayında üst üste çelişkili ifadeler vererek köşeye sıkışırken, 30 yıllık taksicilerin canlı yayına bağlanarak yaptığı "abone" ve "o kızı almadan oradan gidemezdi" ifşaları stüdyoyu salladı.
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