Daha önce Merve'yi bıraktığı adreste 45 dakika beklediğini iddia eden Solak, bu kez "O gece beklerken Merve bana mesaj attı; 'Abi ben gelmeyeceğim, Kızılay'dayım, sen durağa geç' dedi. Ben de bunun üzerine geri döndüm" itirafında bulundu.