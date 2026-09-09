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Müge Anlı'da Elif Merve dosyası! "45 dakika bekledim" iddiası çöktü taksici Ersin'den büyük itiraf geldi: "Bekledim sonra mesaj attım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz dosyasında tansiyon yükseldi. Merve'nin kaybolduğu gece bindiği taksinin şoförü Ersin Solak canlı yayında üst üste çelişkili ifadeler vererek köşeye sıkışırken, 30 yıllık taksicilerin canlı yayına bağlanarak yaptığı "abone" ve "o kızı almadan oradan gidemezdi" ifşaları stüdyoyu salladı.

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Müge Anlı’da Kayıp Elif Merve Yılmaz Olayında Şok Gelişmeler

Ankara'nın Mamak ilçesinde 25 Ocak 2021 tarihinde evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan ve aradan geçen 5 yıla rağmen izine rastlanamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz kaybında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. "Konumculuk" adı verilen dolandırıcılık şebekesinin cenderesindeyken kaybolan genç kızın dosyasında, en son bindiği taksinin şoförü Ersin Solak Müge Anlı stüdyosuna konuk oldu. Yüzleşmede peş peşe gelen itiraflar ve çelişkili beyanlar kafa karıştırdı.

Taksici Ersin’den Çelişkili Açıklamalar!
Video Oynatma İkonu Müge Anlı'da Elif Merve'nin kaybı yeniden masada: Ersin Solak konuştu

TAKSİCİ ERSİN'DEN ÖNCE 'BEKLEDİM' SONRA 'MESAJ ATTI' ÇELİŞKİSİ!

Canlı yayında daha önce Elif Merve Yılmaz'ın telefon numarasına sahip olmadığını öne süren taksi şoförü Ersin Solak,HTS kayıtlarını hatırlaması üzerine geri adım attı. Numaranın kendisinde olduğunu kabul eden Solak, Merve'nin kaybolduğu geceye dair şok bir detay paylaştı.

Taksici Ersin’den Merve’nin Mesajı Hakkında İtiraf

Daha önce Merve'yi bıraktığı adreste 45 dakika beklediğini iddia eden Solak, bu kez "O gece beklerken Merve bana mesaj attı; 'Abi ben gelmeyeceğim, Kızılay'dayım, sen durağa geç' dedi. Ben de bunun üzerine geri döndüm" itirafında bulundu.

Müge Anlı, Taksici Ersin’in Çelişkilerini Yüzüne Vurdu

Bu açıklama üzerine Müge Anlı, "Bunu ilk defa söylüyorsun. Az önce 'bekledim gelmedi' diyordun, şimdi 'mesaj attı' diyorsun. Güzel güzel hatırlıyoruz bak" sözleriyle taksicinin çelişkilerini yüzüne vurdu.

Müge Anlı’dan Taksici Ersin’e Sert Tepki: Bu Taksicilik Değil

"BU ANLATTIĞIN TAKSİCİLİK DEĞİL ÖZEL ŞOFÖRLÜK!"

Gruptaki kişilerin yasa dışı "konumculuk" yöntemiyle erkekleri kandırarak para aldıklarını bildiğini itiraf eden taksici Ersin'e Müge Anlı sert tepki gösterdi. Durumun sıradan bir taksi hizmeti olmadığını vurgulayan Anlı, "Sizin durumunuz farklı, siz orada aslında özel şoförlük yapıyorsunuz. Konumculuk yaptıklarını biliyorsunuz. Kız 45 dakika gelmeyince 'Başına bir şey mi geldi' diye hiç düşünmedin mi? Mikail'e haber vermedin mi? Çocuğun öldürüldüğünden mi korkuyorsunuz?" diyerek sorguladı.

Acılı Annenin Taksici Ersin’e Tepkisi: Gerçekler Ortaya Çıkacak

Acılı anne Esin Hanım ise "Sen de bu işin içindesin, paranı alıyorsun! O kız çıkacak, gerçekler ortaya çıkacak" diyerek taksiciye yüklendi.

Kayıp Çanta Tartışması: Bilge ve Ersin Canlı Yayında Yüzleşti

KAYIP ÇANTA KAVGASI: BİLGE VE TAKSİCİ ERSİN CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

Merve'nin araçta bıraktığı iddia edilen kadın çantasının akıbeti de canlı yayında tartışma konusu oldu. Ersin Solak, ertesi gün çantayı arkadaşı Bilge'ye teslim ettiğini iddia ederken, yayına bağlanan Bilge suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Bilge’den Çanta İddialarına Sert Yanıt: Almadım!

Bilge, "Ersin abi dün 'Bilge aradı, çantayı verdim' dedi, bugün 'Geldi benden aldı' diyor. Ben Elif Merve'yi hayatımda bir kez gördüm. Tanımadığım kızın çantasını niye alayım? Üstüme bir şey yıkacaklar. Çantayı almadım" dedi.

Bilge, Şoförlerin Gizli İşlerini İfşa Etti

Bilge ayrıca, gruptakilerin taksi durağını değil, doğrudan şoförlerin kişisel hatlarını aradığını ve yukarıda bir sorun yaşandığında şoförlerden yardım istediklerini de ifşa etti.

30 Yıllık Taksici Ersin’in Savunmasını Çürüttü

30 YILLIK TAKSİCİDEN İTİRAF

Yayına bağlanan 30 yıllık deneyimli bir taksi şoförü, Ersin Solak'ın "sıradan bir yolcuydu" savunmasını çürüterek, "Biz bunlara 'abone' deriz. Ersin bu kızların abonesidir. Çantası da parası da bizde kalır. Abone olunduğunda o kızın canı da malı da senden sorulur. Yalan söylemeyi bıraksın" dedi.

Taksici Mikail’in Şebekesini İfşa Etti: Kızsız Ayrılamaz!

Şebekenin başındaki Mikail'i tanıdığını söyleyen bir diğer taksici ise bombayı patlattı: "O kız o evden çıkmadan taksicinin oradan gitmesinin imkanı yoktur! Taksici kızı orada bırakıp gitse Mikail onun başına çorap örer, hesabını sorar. Kızı taksiye bindirmeden kapının önünden ayrılamaz!"

Elif Merve’nin Kayıp Çantası ve Kızılay Mesajı Araştırılıyor

16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın çantasının kimde kaldığı, Kızılay mesajının arkasındaki gerçeklerin doğruluk payı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılmaya devam ediyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Buse Sarı
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