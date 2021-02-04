Havale ve EFT ile para gönderirken paranız çöp olabilir! Bunu yazmayı asla unutmayın! Eğer o kısmı doldurmazsanız...
Havale ve EFT ile para gönderirken paranız çöp olabilir! Bunu yazmayı asla unutmayın! Eğer o kısmı doldurmazsanız borç gönderdiğinizde çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde mobil uygulamalardan ya da ATM'lerden havale ya da EFT yapan vatandaşlar 'açıklama' kısmıyla karşı karşıya geliyor. Yargıtay para transferiyle ilgili emsal bir karar aldı. EFT ile verilen borçların geri ödenmemesine yönelik emsal karara imza attı. Babasına emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla 16 bin euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti.
04.02.2021 13:07
- Son Güncelleme: 04.02.2021 13:07
EFT ve havale ile para transfer gün içerisinde yüz binlerce kişi tarafından yapılıyor. Karşımıza çıkan açıklama kısmına belki de pek çok kişi bir şey yazmıyor. Bu kapsamda önemli bir karar verildi. Borç verirken EFT açıklama kısmına borç olduğuna dair bilgi girilmesi gerekiyor. Borç gönderenlerin dikkat etmesi gereken bir alan bulunuyor. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti.