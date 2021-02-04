Havale ve EFT ile para gönderirken paranız çöp olabilir! Bunu yazmayı asla unutmayın! Eğer o kısmı doldurmazsanız...

EFT ve havale ile para transfer gün içerisinde yüz binlerce kişi tarafından yapılıyor. Karşımıza çıkan açıklama kısmına belki de pek çok kişi bir şey yazmıyor. Bu kapsamda önemli bir karar verildi. Borç verirken EFT açıklama kısmına borç olduğuna dair bilgi girilmesi gerekiyor. Borç gönderenlerin dikkat etmesi gereken bir alan bulunuyor. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti.