Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti
Sümeyra Öztürk'ün ailesi, genç kızın üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun etkisi altında olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayına bağlanan Sümeyra ise, özel hayatını açıklamak istemediğini belirterek, Diyap'la evleneceğini söyledi. Stüdyoda yaşanan gerilim ve ortaya atılan akılalmaz iddialar olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Bugünkü canlı yayında ise Sümeyra Öztürk, stüdyoda ailesiyle yüzleşti. Peki Sümeyra Öztürk'ün kararı ne olacak? İşte detaylar...