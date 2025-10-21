takvim-logo

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

Sümeyra Öztürk'ün ailesi, genç kızın üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun etkisi altında olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayına bağlanan Sümeyra ise, özel hayatını açıklamak istemediğini belirterek, Diyap'la evleneceğini söyledi. Stüdyoda yaşanan gerilim ve ortaya atılan akılalmaz iddialar olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Bugünkü canlı yayında ise Sümeyra Öztürk, stüdyoda ailesiyle yüzleşti. Peki Sümeyra Öztürk'ün kararı ne olacak? İşte detaylar...

author-1
takvim.com.tr
Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

Sümeyra Öztürk'ün ailesi, kızlarının bir üfürükçü tarafından kandırıldığını ve alıkonulduğunu iddia ederek ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

Anne Kevser Öztürk, 27 yaşındaki kızı Sümeyra Öztürk'ün bir "üfürükçünün ağına" düştüğünü öne sürdü. Kızının psikolojisinin bozulduğunu ve garip davranışlar sergilediğini belirten Öztürk, gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi ve "Kızımı Diyap'tan kurtarın! Her aradığımda konuşamıyormuş gibi yapıyor, baygınlık numarası yapıyor. Müge Hanım, ne olur kızımı ondan kurtarın!" diyerek feryat etti.

"Üfürükçü Diyap" olayı büyüyor! Bakanlık devreye girdi

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

SÜMEYRA ÖZTÜRK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayına bağlanan Sümeyra Öztürk de "Biz yanlış bir şey yapmadık Müge Abla. Özel hayatımız neden canlı yayında konuşuluyor? İkimiz de geliriz ama yayında değil, seninle özel görüşmek istiyorum. Annemin tanıdığı biri bu. Evlenmeyi düşünmek neden suç olsun?" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

ÜFÜRÜKÇÜ DİYAP STÜDYOYA GELDİ

Müge Anlı, üfürükçü olduğu söylenen adamla iletişime geçerek canlı yayına bağlanmasını sağladı. Stüdyoya gelmek üzere yola çıkan üfürükçü, Ledün ilmine sahip olduğunu ve namaz kılmadığını söyleyerek Sümeyra Öztürk "Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin" diyerek ikna ettiğini söyledi. Aile ise yaşananlar karşısında "Hepimizi manipüle etti" sözlerini dile getirdi.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

Stüdyoya gelen üfürükçü, Eminönü'nde karşılaştığı Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi olduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

Üfürkçüyü tanıyanlar canlı yayına bağlanarak yeni iddialar ortaya attı. Sözde üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun eski kayınvalidesi, "Eski damadım yüzünden 18 yıldır mağdurum" dedi.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

SÜMEYRA CANLI YAYINDA!

Bugünkü canlı yayında ise Sümeyra Öztürk üfürükçü Diyap Diyapoğlu ile stüdyoya geldi. Genç kız, ailesinin kendisine saygı duymasını istediğini, Diyap'la evleneceğini söyledi.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

AKILALMAZ İDDİALAR!

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, canlı yayına bağlanarak "Kendisiyle çok kısa bir süre görüştüm. Söylediği şeyler akıl dışı şeyler. Kendisinin kurt olduğunu söylüyor. Kızlardan boydan fotoğraf istiyor; mana aleminde Kabe'ye götüreceğini söylüyor. Bunları duyduktan sonra normal bir insan olmadığını düşünüp iletişimimi kestim. Böyle binlerce kişi vardır ama çoğu evlidir, nişanlıdır, ailesi bilmiyordur bağlanamıyordur. Bütün alimlerin kendisine biat ettiğini söylüyor" dedi.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

Ülkenin farklı yerlerinden arayan izleyicilerden biri "Ben Hatay'dan tanıyorum. Benim eşime, baldızıma, kayınvalideme 2003-2004 yıllarında 'Kocanı bırak seni alacağım' diye büyü yaptı. Eşim aklı dengesini kaybetti. Bana yıllar sonra 'Diyap bize büyü yaptı' diye söyledi" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

İddiaları reddederek "Benim büyü yapma gibi bir yetkim yok" diyen Diyap'a, Sümeyra Öztürk'ün annesi "Öyle yetkin yok da 'Uykunuzda nefesinizi keserim' diye nasıl tehdit edebiliyorsun? Neye yetkin var? Öyle bir şey nasıl yapabilirsin" şeklinde karşılık verdi.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

YAYIN İHBAR SAYILDI!

Müge Anlı, yayın sırasında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, yayınımızı yakından takip ediyor. Yayınımızın ardından Sümeyra ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Konunun çözümü için bakanlığımız devrede, çok teşekkür ediyorum. Bunlar normal şeyler değil, bu çocuklarımız ziyan olmasın" şeklinde konuştu.