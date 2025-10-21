Müge Anlı’da şoke eden olay: Bakanlık devrede! Üfürükçü Diyap Hızır’ın kardeşi olduğunu öne sürüp genç kızı evliliğe ikna etti

SÜMEYRA ÖZTÜRK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayına bağlanan Sümeyra Öztürk de "Biz yanlış bir şey yapmadık Müge Abla. Özel hayatımız neden canlı yayında konuşuluyor? İkimiz de geliriz ama yayında değil, seninle özel görüşmek istiyorum. Annemin tanıdığı biri bu. Evlenmeyi düşünmek neden suç olsun?" ifadelerini kullandı.