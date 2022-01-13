Müge Anlı’da ortaya çıkmış tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Palu Ailesi davasında flaş gelişme

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık Ustael, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Palu ailesi beni suçladı, gerek öldürme gerekse de tecavüz olaylarından beni sorumlu tuttular. Bu eylemleri gerçekleştirmedim, yapmadığım halde yargılanıyorum. Bir an önce karar verilmesini istiyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.