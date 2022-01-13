Müge Anlı'da ortaya çıkmış tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Palu Ailesi davasında flaş gelişme
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da ortaya çıkmış ve ortaya atılan bilgilerle tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Palu Ailesi davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu teyzesi Ayşe Palu ile dayısı İsa Palu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Tuncer Ustael'in mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı.
Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu teyzesi Ayşe Palu ile dayısı İsa Palu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık Ustael, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Palu ailesi beni suçladı, gerek öldürme gerekse de tecavüz olaylarından beni sorumlu tuttular. Bu eylemleri gerçekleştirmedim, yapmadığım halde yargılanıyorum. Bir an önce karar verilmesini istiyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.
Sanık Ayşe Palu da daha önceki savunmasını ve celse arasında gönderdiği yazılı dilekçesini tekrar ettiğini söyledi.
Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.
Sanıkların avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını dile getirerek, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da beyanlara diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.