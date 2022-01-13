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Dev pitonun yuvasına girdi ölümü adeta yok saydı! Macera arayan adamın yanlış seçimi kalp atışlarını hızlandıran an

Macera arayan adam öyle bir şeye imzasını attı ki, bilgisayar başında izleyenleri bile korku sardı. Bir adan dev piton yılanın yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin dev pitonları yakalama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntüler kalp atışlarını hızlandıran cinsten.

13.01.2022 11:07 - Son Güncelleme: 13.01.2022 11:07
Dev pitonun yuvasına girdi ölümü adeta yok saydı! Macera arayan adamın yanlış seçimi kalp atışlarını hızlandıran an

Bir adamın dev pitonun yuvasına girdiği anlar sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev pitonun yuvasına girdi ölümü adeta yok saydı! Macera arayan adamın yanlış seçimi kalp atışlarını hızlandıran an

Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.

Dev pitonun yuvasına girdi ölümü adeta yok saydı! Macera arayan adamın yanlış seçimi kalp atışlarını hızlandıran an

Afrika'daki yerlilerin dev pitonları yakalama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.

Dev pitonun yuvasına girdi ölümü adeta yok saydı! Macera arayan adamın yanlış seçimi kalp atışlarını hızlandıran an

İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar:

Dev pitonun yuvasına girdi ölümü adeta yok saydı! Macera arayan adamın yanlış seçimi kalp atışlarını hızlandıran an
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