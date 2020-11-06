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Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor? İnanması zor ama...

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor... Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Onlardan en ilginci de modeme patates takma yöntemi. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler.

06.11.2020 06:47 - Son Güncelleme: 06.11.2020 06:47
Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor? İnanması zor ama...

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Ummadığınız durumlarda, ummadığınız malzemelerden gelen yöntemler akıl alır gibi olmasa da, anı kurtaracak cinsten.

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Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor? İnanması zor ama...

Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler.

Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor? İnanması zor ama...

Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız.

Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor? İnanması zor ama...

Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor? İnanması zor ama...

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

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