Müge Anlı'da kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı... 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümünde son dakika gelişmesi: 'Firari babaanne tutuklandı'
Müge Anlı'da kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı... 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ortada içler acısı bir manzara vardı. Elif Nur Tiftik'in ölümünün ardından velayeti kendisinde olan babaanne Cihangül Kurumlu sırra kadem basmıştı. O babaanne tutuklandı.
18.12.2022 16:46 - Son Güncelleme: 18.12.2022 16:53
6 YAŞINDAKİ ELİF NUR TİFTİK NASIL ÖLDÜ?
Türkiye 16 Aralık'ta Müge Anlı'da yaşanan bu olaya kilitlendi.
Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım 3 kardeşin yaşadığı ve belki de Elif Nur Tiftik'in ölümüne sebep olan bir dramı ortaya çıkardı.
6 yaşındaki Elif Nur Tiftik ve 2 kardeşinin velayeti, anne ve babaları cezaevinde olduğu için babaannelerine verildi.
3 kardeş o gün bugündür babaanneleri Cihangül Kurumlu, amcaları Sezer Tiftik ve halaları ile birlikte yaşıyordu. Her şey Elif Nur Tiftik'in ölümüyle ortaya çıktı.