Dünyanın en ilkel kabilesi: 'Raute' Akıl alır gibi değil kanınız donacak! Yakaladıkları maymunların etini yiyorlar sonra da...
Dünyanın en ilkel kabilesi: 'Raute'... Raute Kabilesi'nde yaşananlar akıl alır gibi değil, adeta kanınız donacak! Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Raute. Raute Kabilesi dünyanın en ilkel kabilelerinden biri olarak biliniyor. Kabile üyeleri yakaladıkları maymun etini yerken, kabile üyesi bir kişi öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar. İşte dünyanın en ilginç kabilesi...
18.12.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.12.2022 15:53
Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi… Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.
Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.
Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.