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Müge Anlı'da İrem Nazlım'a ne oldu? Canlı yayında şoke edici görüntü! Kötü koku, perdesiz ev...

Günlerdir haber alınamayan otizmli İrem Nazlı 13 Eylül Cuma günü İstanbul'dan kayboldu. 18 yaşındaki İrem Nazlım'ı aramak için anne ve babası soluğu Müge Anlı'da aldı."Çocuğum kolay kandırılabilir" diyen annesi, "Adına ticari hesaplar açıldı. Şirketler kuruldu. Geç olmadan kızımın kurtulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Anlı, kısa süre içerisinde İrem'e ulaştı. İrem'in kaldığı eve giden ekipler, şoke edici gerçekle karşılaştı. O anlarda Müge Anlı, ne diyeceğini bilemedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:09
Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Canlı yayında şoke edici görüntü! Kötü koku, perdesiz ev...

18 yaşındaki İrem Nazlım, 13 Eylül Cuma günü İstanbul'da ortadan kayboldu. Ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı.

Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Canlı yayında şoke edici görüntü! Kötü koku, perdesiz ev...

ÇEŞİTLİ ŞİRKETLER KURULDU

Üniversite sınavını kazanan genç kızın otizmli olduğu ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleştiği öğrenildi. İrem'in eğitimine başlamasına sadece 12 gün kala kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Aile, kaybolmadan bir gün önce İrem'in ikamet adresinin değiştirildiğini ve adına ticari hesaplar açıldığını fark ettiklerini söyledi. Ardından genç kızın üzerine çeşitli şirketler kurulduğu açığa çıktı.

Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Canlı yayında şoke edici görüntü! Kötü koku, perdesiz ev...

İrem'in annesi Sema Nazlım, "Çok büyük acı çekiyorum, dayanmaya çalışıyorum. 11 gündür kızım kayıp. İrem düzgün bir çocuktu, okumak isteyen biriydi. İngilizceyi çok güzel konuşurdu, güzel bir bölüm kazanmıştı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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