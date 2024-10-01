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Müge Anlı Samet Şeker son gelişme! Yayına bağlanan tanık olayın seyrini değiştirdi: Emin'i ve Melisa'yı gördüm

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te aranan kayıp Samet Şeker'in cansız bedeni geçtiğimiz günlerde bulundu. Şeker'in şüpheli sevgilisi Melisa ve yakın arkadaşı Emin'in ifadeleri kuşku yarattı. Yayına bağlanan tanıkların söyledikleri ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:58 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:51
Müge Anlı Samet Şeker son gelişme! Yayına bağlanan tanık olayın seyrini değiştirdi: Emin’i ve Melisa’yı gördüm

Çorum'da 22 yaşındaki Samet Şeker'den günlerdir haber alınamıyordu. Kayıp genç adamı bulmak için ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı.

Müge Anlı Samet Şeker son gelişme! Yayına bağlanan tanık olayın seyrini değiştirdi: Emin’i ve Melisa’yı gördüm

Geçtiğimiz haftalarda babasının çalıştığı yerde stajyer olarak işe başlayan Samet Şeker'in ailesine kaybolmadan önce yakın arkadaşı Emin'in evinde kalacağını söylediği öğrenildi. Ancak Samet'in Emin'in evinde Ankara'da yaşayan sevgilisi Melisa ile buluştuğu ortaya çıktı.

Müge Anlı Samet Şeker son gelişme! Yayına bağlanan tanık olayın seyrini değiştirdi: Emin’i ve Melisa’yı gördüm

Samet Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'yı suçladı. Şeker ailesi Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve Samet'in kaybıyla ilgisi olduğunu ifade ettiler. Samet'in ablası Zehra, Melisa'nın takıntılı bir sevgilisi olduğunu duyduklarını dile getirdi.

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