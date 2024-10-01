Müge Anlı Samet Şeker son gelişme! Yayına bağlanan tanık olayın seyrini değiştirdi: Emin’i ve Melisa’yı gördüm

Geçtiğimiz haftalarda babasının çalıştığı yerde stajyer olarak işe başlayan Samet Şeker 'in ailesine kaybolmadan önce yakın arkadaşı Emin'in evinde kalacağını söylediği öğrenildi. Ancak Samet'in Emin'in evinde Ankara'da yaşayan sevgilisi Melisa ile buluştuğu ortaya çıktı.

Samet Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'yı suçladı. Şeker ailesi Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve Samet'in kaybıyla ilgisi olduğunu ifade ettiler. Samet'in ablası Zehra, Melisa'nın takıntılı bir sevgilisi olduğunu duyduklarını dile getirdi.