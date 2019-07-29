Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? Hepsi günlerce konuşuldu... İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. Özellikle son dönemde Palu ailesi ve Ecrin Bebek olayı çok konuşuldu. İşte Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar.

29.07.2019 17:21 - Son Güncelleme: 29.07.2019 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





