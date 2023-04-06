Git git bitmiyor! İstanbul'un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T'nin artık esamesi okunmayacak! 500 T'ye dişli bir rakip geldi
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve aynı zamanda dünyanın en kalabalık 15. şehridir. 2020 yılı itibariyle nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'da, her gün milyonlarca insan evlerinden iş yerlerine, okullara veya diğer yerlere gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu anlamda trafiği ile meşhur olan İstanbul yollarında bazı otobüs hatları yolculara resmen cehennemi yaşatıyor.
06.04.2023 14:24 - Son Güncelleme: 06.04.2023 14:25
İstanbul'un nüfusunun hızla artması, şehir içi ulaşımı daha da zor hale getiriyor. İstanbul'da ne kadar çok toplu taşıma aracı olursa olsun, kalabalık hiçbir zaman bitmiyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ancak, artan ihtiyacı karşılamak için yeterli sayıda araç bulunmaması, şehirdeki trafik sorununu daha da artırıyor. Bu nedenle, İstanbul'da toplu taşıma araçlarının sefer sayılarının artırılması ve güzergâhlarının genişletilmesi gerekiyor.
İstanbul, Türkiye genelinde en çok toplu taşıma araçlarının kullanıldığı şehirlerin başında geliyor.
500T, İstanbul İETT otobüs hatlarından birisidir ve en uzun otobüs hatlarından birisi olarak biliniyor.