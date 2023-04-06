Git git bitmiyor! İstanbul’un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T’nin artık esamesi okunmayacak! 500 T’ye dişli bir rakip geldi

İstanbul'un nüfusunun hızla artması, şehir içi ulaşımı daha da zor hale getiriyor. İstanbul'da ne kadar çok toplu taşıma aracı olursa olsun, kalabalık hiçbir zaman bitmiyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ancak, artan ihtiyacı karşılamak için yeterli sayıda araç bulunmaması, şehirdeki trafik sorununu daha da artırıyor. Bu nedenle, İstanbul'da toplu taşıma araçlarının sefer sayılarının artırılması ve güzergâhlarının genişletilmesi gerekiyor.